نصر الله: الوضع (الإسرائيلي) الداخلي غير مسبوق

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الخميس، إن الوضع الإسرائيلي الداخلي غير مسبوق في ظل حديث مسؤولي أركان الاحتلال عن حرب داخلية.

ووصف "نصر الله" في بيانٍ تابعته "الرسالة نت"، الحكومة الإسرائيلية الحالية بِـ "الحمقاء"، مؤكدًا أنها تدفع باتجاه التصعيد في كل المنطقة.

ووجه "نصر الله" التحية للشعب الفلسطيني قائلًا، "نقف بإجلال أمام الفلسطينيين، وخصوصًا جيل الشباب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف في كلمته، "نحن اليوم أمام مقاومة وانتفاضة فلسطينيتين حقيقيتين وهما محتضنتان من الشعب الفلسطيني".

وتشهد الضفة الغربية والقدس منذ أشهر تصعيدًا ميدانيًا ملحوظًا على خلفية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد 50 فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بينهم 11طفلًا وسيدة مسنة.