عرين الأسود تهدد بتوسيع عملياتها ضد الاحتلال نصرةً للأسرى

توعدت مجموعات عرين الأسود في الضفة المحتلة بتوسيع عملياتها نصرةً للأسرى في معركتهم داخل سجون الاحتلال.

ووجهت العرين في بيان مقتضب مساء اليوم، رسالتها للأسرى الأبطال، بالقول "سمعناكم ووصلتنا رسالتكم ومجموعات عرين الأسود معكم ولن تخذلكم بعون الله ، فأنتم منا ونحن منكم ولن يقف بيننا وبين نُصرتكم الا الموت ، ثبّتكم الله وأيّدكم ومدّكم بالصبر من عنده ، امضوا ولا تتراجعوا فالمعركة الان معركة الكل الفلسطيني وسنجعلها بعون الله معركة حارقة وفارقة بين الحق والبطل ".

كما وجهت رسالة لشعبنا المجاهد (حان الوقت لتقرير المصير فإما الكرامة وإما الذل والهوان ، لا تستهينوا بالأمر وخذوه على محمل الجد وانفروا في سبيل الله ، اجعلوا معركة الأسرى عنواناً لهذه المرحلة وكونوا معهم بقلوبكم بدعواتكم بمشاركاتكم الميدانية ، اخرجوا للإحتلال واضربوه في كل موقع ، فالأرض السليبة هي أرضكم ، والدم النازف هو دم أبنائكم والأسرى المختطفون في سجون الإحتلال هم خيرة شبابنا).

وتابعت "رسالتنا للإحتلال :- نحن كما نحن نخرج لكم من حيث لا تعلمون ، وكنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت.

ستجدون منا ما لم يخطر على بال قيادتكم الهشّة التي تراهن على إنهاء المقاومة بجلسةٍ هنا أو هناك".

وأكدت العرين أنها إتخذت قرارنا بتوسيع المواجهة نصرةً لأسرانا في هذه الأوقات العصيبة وسترى منا صدق قولنا بأفعالنا على الأرض .

وأضافت "رسالتنا لمن يحاول طعننا في الظهر، واهمون ثم واهمون ثم واهمون اذا اعتقدتم للحظة بأن المقاومة ملف بيد شخص أو مجموعة أشخاص ،

المقاومة هي جيش الله في كل البلاد ، فمن أنت لتقف أمام الله وجنوده ؟

وختمت " نحن مستمرون في قتالنا ولن نلقِ السلاح ولو كان الثمن أشلاؤنا ، لن ينعم الإحتلال بالأمن الذي يستجديه ويبحث عنه مستعيناً بأمريكا وبالدول المجاورة".