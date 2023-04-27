الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

(القسام) يعلن وقف استقبال التبرعات بـ(البتكوين)

الرسالة نت- غزة

تقدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، "من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل".

وأعلنت الكتائب في بيان لها، وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية؛ حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة.

ودعت الكتائب استمرار التبرع للقسام بمختلف الطرق المتاحة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282057

كلمات مفتاحية

القسام البتكوين

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.