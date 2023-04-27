(القسام) يعلن وقف استقبال التبرعات بـ(البتكوين)

تقدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، "من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل".

وأعلنت الكتائب في بيان لها، وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية؛ حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة.

ودعت الكتائب استمرار التبرع للقسام بمختلف الطرق المتاحة.