120 شهيداً فلسطينياً من الضفة والداخل المحتل منذ بداية عام 2023

وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 120 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري 2023 في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وأوضح معطى أن 116 فلسطينياً استشهدوا في الضفة والقدس المحتلة، و4 في الداخل المحتل منذ بداية عام 2023، بينهم 22 طفلا دون سن الـ18.

وتصدرت جنين، مدن الضفة بأعداد الشهداء حيث استشهد 40 من أبنائها، تلتها نابلس التي قدمت 32 شهيداً، وتساوت أعداد الشهداء في أريحا والخليل ب9 شهداء.

واستشهد 7 مواطنين من القدس المحتلة، و5 من قلقيلية، و3 من بيت لحم، و4 من رام الله، و3 من طولكرم، و2 من سلفيت، و1 من طوباس.

وخلال العام الماضي 2022 وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (176) مواطناً، بينهم (45) طفلاً وطفلة، و(7) نساء، و(4) مسنين، في رقم هو الأعلى في الأربعة أعوام التي سبقها، وما يعادل تقريباً ضعف الشهداء الذي ارتقوا في عام 2021، فيما بلغ عدد الجرحى (8757) جريحا.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال (6551) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين (1512) اعتداءً، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (2970) اعتداءً.