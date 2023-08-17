دعوات للنزول للشوارع والميادين مساندة للأسرى

انطلقت مساء اليوم الخميس، دعوات جماهيرية للنزول للشوارع والميادين ردًا على عدوان الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى: "إنه وبعد دخول الأسرى في إضراب جماعي، فيجب على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

ودعا المكتب الجماهير الفلسطينية للخروج في مسيرات حاشدة غدا بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى.

وطالب خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين بالتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة غدا والدعوة لنصرتهم.

وتوجه إلى الشباب الثائر في الضفة الغربية بالعمل على إشعال نقاط التماس مع الاحتلال غدا الجمعة، احتجاجًا على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى في السجون.

ويدخل ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام في تمام الساعة 7 مساءً احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وكان سجن النقب الصحراوي شهد اليوم الخميس اقتحامًا لوحدات القمع التابعة لإدارة السجون، بطريقة وحشية ونقل عدد من الأسرى إلى جهة مجهولة، فيما أعلن الأسرى في السجن الإضراب عن الطعام.

وأوضح مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين أن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم سيكون له تبعات.

وقال جبارين تعقيبا على قمع الأسرى في سجن النقب إننا نسعى وبشكل متواصل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون.