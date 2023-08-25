حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بحق مقدساتنا

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن الاحتلال لا يزال يمعن بجرائمه البشعة، ويواصل مخططاته التهويدية في مدينة القدس المحتلة.

وبين أن حكومة الاحتلال الفاشية تسابق الزمن لتطبيق مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في القدس وأنها تكثّف من سياستها وإجراءاتها، في إطار الحرب الدينية المستعرة على القدس.

وشدد على أن "الخطة الخمسية" تستهدف جميع مناحي الحياة في مدينة القدس المحتلة مشيرًا إلى أن الاحتلال خصص سدس ميزانياتها "للخطة الخمسية" التي تهدف لأسرلة التعليم.

وأشار إلى أن الاحتلال فشل في تغيير الوضع الديموغرافي في القدس، وانتزاع المقدسيين من أرضهم، مؤكًدا الحاجة لخطة وطنية شاملة لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية في القدس.

وطالب بتكاتف جميع الجهود العربية والإسلامية لنصرة القدس والمسجد الأقصى من هجمة الاحتلال ومستوطنيه، مبينًا أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بحق مقدساتنا.