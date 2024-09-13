غوتيريش: المزاعم الإسرائيلية ضد الأونروا زائفة ولا تُحتمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" زائفة ولا ُتحتمل.

وأضاف غوتيريش، في تصريحات للجزيرة، أن هناك "حالة إفلات من العقاب وخرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في الحرب على غزة"، مبيناً أنه طلب من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الاحتلال لضمان نهاية الحرب.

وعبر عن قلقه من السياسة الممنهجة لكثيرين بالحكومة الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين عبر الاستيطان، داعياً لرفض الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأي ضم للضفة بشكل قاطع.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة ضغوط على الولايات المتحدة حتى تدفع إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة.