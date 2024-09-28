خامنئي:مصير المنطقة تحدده المقاومة وعلى رأسها حزب الله

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إن "الكيان الاسرائيلي أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".

وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله".

وأشار إلى أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة، وأن كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".

وأضاف أن "واجب جميع المسلمين أن يقفوا بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث، وأن قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته".

وأعلنت إيران أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت خطوطها الحمراء بعد استهدافها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتعهدت بمواصلة دعم "محور المقاومة".

وقال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أمس الجمعة إن إسرائيل تتخطى الخطوط الحمراء لطهران، وإن الوضع أصبح خطيرا عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة على مقر قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية