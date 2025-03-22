البرغوثي للرسالة: مخططات التهجير لا تستثني أحدا والوقت لا يرحم

أكدّ عميد الأسرى المحررين الفلسطينيين نائل البرغوثي، أن مخططات التهجير التي تقوم بها دولة الاحتلال لا تستهدف غزة لوحدها؛ "لا تستثني أحدًا والجميع تحت دائرة الاستهداف".

وأضاف البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "ما يحدث هو امتداد لمحاولات التهجير التي بدأت 1948 ومقدمة لتطهير عرقي تنوي "إسرائيل" تنفيذه في الضفة والقدس والداخل المحتل".

ويشن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا في شمال الضفة الغربية منذ أسابيع، بدأت في مخيمات اللاجئين، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى، ويعد هذا العدوان الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقد أسفر عن أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث أجبر الاحتلال نحو 40 ألف شخص على النزوح قسرا من منازلهم.

وأكدّ البرغوثي أنّ تهجير المخيمات سيعقبها تهجير القرى والبلدات المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية؛ ليسلب الاحتلال ما قيمته 60% من مساحة الضفة؛ وإحالة المناطق المتبقية لـ "كانتونات" مغلقة ومتفرقة.

وإذا نجح الاحتلال في ذلك؛ فذلك سيقود الاحتلال لسلب الجزء الأكبر من مناطق وقرى القدس تحديدا في الجزء الشرقي، مع استمرار تهجير سكانها، ثم الانتقال لفلسطينيي الداخل المحتل.

واعتبر ذلك مقدمات لحسم الوجود الديمغرافي الإسرائيلي فيما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" التي تستهدف السيطرة على كامل الأرض الفلسطينية؛ فيما تُعرف إسرائيليًا بـ "حرب البيت الثانية"، والتي يقصدون بها تهجير الفلسطينيين بالكامل؛ وإقامة دولتهم المزعومة على أنقاض الوجود الفلسطيني.

وأكدّ ضرورة اطلاق انتفاضة شعبية شاملة في الضفة والقدس والداخل؛ تضغط على الاحتلال؛ للحيلولة دون اكمال مخططات التهجير؛ والاتفاق فلسطينيا على استراتيجية مقاومة شاملة تواجه الخطر الداهم الذي يعترض القضية الفلسطينية بأسرها.

وشدد البرغوثي: "نحن اليوم أمام مصير واحد، وإذا لم نتكاتف ونتجاوز الخلافات التنظيمية، فإننا سنواجه مصيرًا أكثر قسوة مما عاناه آباؤنا بعد عام 1948".

وبين أن شعبنا اليوم أكثر وعيًا مما كان عليه في السابق، وأنه قادر على إفشال هذه المخططات كما أفشل محاولات التوطين في سيناء أو نقل مخيمات لبنان إلى كندا؛ متابعا: "هذا مشروع خطير لا يمكن أن يقبله أي فلسطيني أو عربي".

وأردف: "نحن ندفع الآن ثمن الحرية، ولن نكون أقل من الأمم الأخرى التي حاربت من أجل استقلالها(..) خمسة ملايين فرنسي خرجوا من الجزائر صاغرين بعد أن قدم الشعب الجزائري تسعة ملايين ونصف شهيد؛ هذه التضحيات هي التي تصنع التحرر".

وحول سلوك الاحتلال بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، أشار البرغوثي إلى أن التاريخ أثبت ديدن "إسرائيل" بالغدر وأنها ولا تستجيب إلا عبر أساليب القوة والضغط، مؤكدًا أن "الاحتلال لن ينفعه لا (دونالد) ترامب ولا أوروبا، بل سيواجه صمودًا فلسطينيًا يخلّده التاريخ".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة التي ستُفشل كل مخططات الاحتلال، وسيبقى صامدًا كما كان دائمًا، رغم كل المحاولات لاقتلاعه من وطنه.