كاتب "إسرائيلى": حماس تنتصر علينا في الحرب السياسية

في قراءة تحليلية لمسار الحرب الدائرة، يسلط الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أورِن نهاري، الضوء على مفهوم "الساعات الخمس" التي تبدأ في النفاد بمجرد اندلاع أي صراع مسلح. هذه الساعات تشمل: دعم الشعب لأهداف الحرب، دعم الشعب للقيادة، الساعة العسكرية، الساعة الاقتصادية، والساعة السياسية. وفي الحرب الحالية، تضاف ساعة مأساوية أخرى هي "وقت الأسرى" الذي يوشك على النفاد.

وبحسب نهاري، فإن الساعة السياسية هي الأخطر في الوضع الراهن، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد وإدارة المعركة. هذه الساعة ترتبط بالصورة الذهنية لـ(إسرائيل) والفلسطينيين على مستوى الرأي العام العالمي، وهي صورة ستترك آثارها لفترة طويلة بعد توقف القتال.

ويرى الكاتب أن ما يجري على الساحة الدولية اليوم لا يرتبط بتفاصيل الجدل حول وجود مجاعة في غزة أو نسب المسؤولية عنها، بل بحقيقة أن الفلسطينيين – وتحديداً حركة حماس – يحققون انتصاراً سياسياً ساحقاً. ففي الوقت الذي تعتمد فيه (إسرائيل) على العالم في مجالات التجارة، التكنولوجيا، البحث العلمي، والتسليح، أصبحت العناوين الدولية تتحدث عن "المجاعة في غزة" و"الإبادة الجماعية" و"الدمار الشامل".

وأشار إلى أن موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية تتسع يومياً، مع إعلان دول جديدة دعمها للفلسطينيين، ما يمثل – بحسب وصفه – "فشلاً إسرائيلياً غير مسبوق". فبعد أن حظيت (إسرائيل) بدعم شبه كامل عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، أصبحت اليوم "علامة سامة" في مختلف المجالات: الأكاديمية، الثقافية، الاقتصادية، والسياسية.

وأكد أن الصور القادمة من غزة، رغم غياب الصحفيين الأجانب، تترك أثراً بالغاً في الرأي العام العالمي، وأن ما سيُكشف لاحقاً عند السماح لهم بالدخول سيكون أكثر خطورة. فحتى أكثر الأجهزة الدعائية فعالية لن تستطيع تبرير صورة "طفلة جائعة من غزة"، وهي الصورة التي يرى أنها تفوق في تأثيرها أي خطاب سياسي أو عسكري.

كما لفت إلى أن الدعم الأميركي الحالي لـ(إسرائيل)، خاصة من البيت الأبيض، لا يخفي تراجع التأييد داخل الحزب الجمهوري، وكذلك تراجع الدعم حتى من اليمين المتطرف في أوروبا، في ظل خسارة (إسرائيل) لتأييد أجيال الشباب في الغرب.

واختتم الكاتب بالقول إن مكانة (إسرائيل) وقيادتها في الحضيض، وإنه كان يفترض على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك مبكراً أن الحرب السياسية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، لكن "الوقت قد فات"، والمشهد الدولي اليوم يميل بوضوح لصالح الفلسطينيين.