حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي، فجر اليوم الخميس، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات وصفتها بـ«المسؤولة والجادة» جرت في شرم الشيخ حول المقترح الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعربت الحركة عن تقديرها العالي لجهود الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، مشيدة في الوقت نفسه بـ«المساعي التي بذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب وضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة».

ودعت في بيانها الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع استحقاقات الاتفاق وعدم السماح لها بالمماطلة أو التنصل من التزاماتها.

كما وجّهت الحركة التحية إلى الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة وخارجها، مشيدة بـ«صموده وبطولاته التي أفشلت محاولات الاحتلال في الإخضاع والتهجير».

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "تضحيات الشعب الفلسطيني لن تذهب هباءً، وأنها ستواصل التمسك بحقوقه الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير".