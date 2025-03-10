بلدية غزة للرسالة: 170 ألف طن من القمامة تغرق المدينة

أعلن المهندس عاصم النبيه، المتحدث الرسمي باسم بلدية غزة، عن تفاقم أزمة تراكم النفايات في المدينة، حيث تجاوزت الكميات المتراكمة 170 ألف طن في مختلف أحياء المدينة.

وأكد النبيه لـ"الرسالة نت" أن هذه الكميات الهائلة تشكل كارثة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين، خاصة في ظل عجز البلدية عن جمع وترحيل هذه النفايات بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال.

وأوضح النبيه أن أكثر من 85% من الآليات الثقيلة التابعة للبلدية معطلة، مما يعيق عملية جمع النفايات من الأحياء الفقيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طواقم البلدية غير قادرة على الوصول إلى المكب الرئيسي للنفايات في منطقة جحالي ديك شرق المدينة، مما يفاقم الأزمة.

وأشار إلى أن البلدية حاولت خلال الأشهر الماضية تجميع النفايات في مكبات عشوائية غير مجهزة، مثل مكب سوغفراس ومكب اليرموك، إلا أن هذه الحلول المؤقتة زادت من حدة الأزمة الصحية والبيئية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة الجلدية والمعوية، بين المواطنين.

وناشد النبيه المؤسسات الدولية والجهات المختصة بالتدخل العاجل لتوفير الآليات الثقيلة والكميات الكافية من الوقود، بالإضافة إلى السماح لطواقم البلدية بالوصول إلى المكب الرئيسي شرق المدينة.

وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة هذه الأزمة الكبيرة التي تهدد الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة.